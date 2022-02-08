Barış Başdaş kimdir? Barış Başdaş anlaştı mı? Barış Başdaş hangi takımda?
Kocaelispor, TFF 1. Lig'de Samsunspor'dan ayrılan Barış Başdaş'ı transfer etmek istiyor. İfadesi alınan savunmacının Körfez'e yakın olduğu iddia edildi.
2022-02-08 18:41:55
Kocaelispor, TFF 1. Ligi'nde Samsunspor'dan ayrılan Barış Başdaş'ı transfer etmek istiyor. İfadesi alınan savunucunun Körfez'e yakın olduğu iddia edildi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Körfez ekibinin, Samsunspor ile sözleşmesi feshedilen Barış Başdaş transferinde sona geldiği iddia edildi.
Barış Başdaş, Kocaelispor ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli stoper, Samsunspor'dan ayrılırken, sitemli bir veda mesajı yayınladı.
Barış Başdaş, yayınladığı mesajda, “Bugün itibarı ile büyük umutlarla geldiğim Samsunspor'la olan sözleşmemi karşılıklı anlaşarak fesih etmiş bulunuyorum. Buradan büyük Samsunspor taraftarına haklarını helal etmelerini diliyorum. Benden yana helal olsun ama tek bir kişiye hakkımı helal etmiyorum. O kişi kendisini biliyor. Şimdilik susma hakkımı kullanıyorum, gerekirse konuşacağım. Süper Lig yolunda Samsunspor'a başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Barış Başdaş kimdir?
17 Ocak 1990 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Barış Başdaş, futbola FC Köln Altyapısı'nda başladı. Oradan Aachen Altyapısı'na geçen Barış, Kasımpaşa forması ile Türkiye macerasına atıldı.
Kariyerinde, Göztepe, Adana Demirspor, Karabükspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Karagümrük, Hannover ve Samsunspor formaları giydi.
Samsunspor forması ile 2021/22 sezonunda 7 maça çıkan 31 yaşındaki stoper, gol yada asist katkısında bulunamadı.
Kariyerinde toplam 290 karşılaşmada oynayan tecrübeli futbolcu, toplamda 10 gol 4 asistlik skor katkısında bulundu.
Millî takım kariyeri
16 kez millî takımlara çağrılan Barış Başdaş, 2 kez Türkiye U-18 ve 12 kez de Türkiye U-21 millî takım forması olmak üzere toplam 14 kez millî formayı giymiş ve bu müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.
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