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TIMETURK / SPOR / Barcelona'ya kanat desteği I Barcelona kadrosuna hangi ismi kattı?

Barcelona'ya kanat desteği I Barcelona kadrosuna hangi ismi kattı?

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Wolverhampton takımından ünlü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

21 Dakika Önce
2022-01-29 23:33:02
Barcelona'ya kanat desteği I Barcelona kadrosuna hangi ismi kattı?

Barcelona, Wolverhampton'dan Adama Traore'yi kiraladı.İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Wolverhampton takımından İspanyol futbolcu Adama Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Barcelona'ya kanat desteği

Barcelona Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Traore'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.İngiltere basınında satın alma bedelinin 30 milyon sterlin olarak belirlendiği öne sürüldü.
Traore, Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Aston Villa ve Middlesbrough'da oynamış, 2018'de ise Wolverhampton'a transfer olmuştu. Wolverhampton formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Traore, bir gol atmıştı.

Adama Traoré Diarra kimdir?
25 Ocak 1996 doğumlu.Kanat veya kanat-bek pozisyonlarında oynayabiliyor. Premier League takımlarından Wolverhampton Wanderers'ta forma giydi.Kariyerine ise yine Barcelona'nın B takımında başladı. 2015-2016 sezonunda Aston Villa'da top koştururken dikkatlerden kaçmadı. .

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