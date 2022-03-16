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Barcelona, Spotify ile anlaştı: Camp Nou'un adı değişiyor

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Spotify şirketi ile anlaşmaya vardı.

1 Saat Önce
2022-03-16 08:15:03
Barcelona, Spotify ile anlaştı: Camp Nou'un adı değişiyor

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Barcelona tarihinde ilk defa stadyumun adının değişerek Spotify Camp Nou olacağı bildirildi.

Spotify ismi ayrıca 2022-2023 sezonundan itibaren erkek ve kadın A futbol takımlarında formaların önünde yer alacak ve antrenman formalarında da kullanılacak.

Müzik uygulama şirketi olan İsveç merkezli Spotify ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Barcelona herhangi bir finansal bilgi paylaşımı yapmadı.

İspanyol basını ise kulübe yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, her anlaşma için 65 milyon euroluk kazanç elde edileceği iddia edildi.

Joan Laporta'nın kulüp başkanlığını yaptığı Barcelona'nın Spotify ile yaptığı anlaşmanın yürürlüğe girmesi için nisan ayı başındaki genel kurul toplantısında oylanıp kabul edilmesi gerekiyor.

Finansal olarak zor bir dönemden geçen Barcelona, 1.3 milyar euro ile İspanya'da en fazla borcu olan kulüp olarak biliniyor. .

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