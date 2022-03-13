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TIMETURK / SPOR / Barcelona - Osasuna maçı canlı nasıl izlenir?

Barcelona - Osasuna maçı canlı nasıl izlenir?

İspanya La Liga'nın 28.haftasında Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Osasuna'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan Barcelona - Osasuna maçı canlı nasıl izlenir?

2 Saat Önce
2022-03-13 21:11:39
Barcelona - Osasuna maçı canlı nasıl izlenir?

İspanya La Liga'nın 28.haftasında Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Osasuna'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan Barcelona - Osasuna maçı canlı nasıl izlenir?

Barcelona - Osasuna maçı bu gece saat 23:00'da oynanacak.

Barcelona - Osasuna maçı canlı nasıl izlenir?

Barcelona - Osasuna maçı S Sport Plus ve Spor Smart platformundan canlı olarak izlenebilecek. .

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