Barcelona - Osasuna maçı canlı nasıl izlenir?
İspanya La Liga'nın 28.haftasında Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Osasuna'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan Barcelona - Osasuna maçı canlı nasıl izlenir?
2022-03-13 21:11:39
İspanya La Liga'nın 28.haftasında Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Osasuna'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan Barcelona - Osasuna maçı canlı nasıl izlenir?
Barcelona - Osasuna maçı bu gece saat 23:00'da oynanacak.
Barcelona - Osasuna maçı canlı nasıl izlenir?
Barcelona - Osasuna maçı S Sport Plus ve Spor Smart platformundan canlı olarak izlenebilecek. .
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