Barcelona - Napoli maçını donmadan HD olarak canlı izle! EXXEN CANLI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-17 17:36:37
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Barcelona - Napoli maçı hangi gün ve saatte?
Barcelona - Napoli maçı bu akşam 20:45'te oynanacak.
Barcelona - Napoli maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Barcelona - Napoli maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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