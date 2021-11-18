Barcelona ile sözleşme imzalayan 38 yaşındaki Dani Alves: Ben sahada konuşurum

Barcelona ile sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atan 38 yaşındaki Brezilyalı ünlü futbolcu Dani Alves, 'Kariyerimin en büyük ve en özel mücadelesi. Birçok kişi bunu bir felaket gibi düşünüyor ama sakin olsunlar, ben sahada konuşurum' dedi.

Brezilyalı ünlü futbolcu Dani Alves, İspanyol kulübü Barcelona ile sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı.

Barcelona'da 8 sezon (2008-2016) forma giyen ve 5,5 yıl aradan sonra Katalan kulübüne geri dönen 38 yaşındaki defans oyuncusu ünlü Alves, Nou Camp Stadı'nda kendisini bekleyen 10 bin kadar taraftarın önünde yeni sözleşmesine imza attı.

Barcelona'ya ücret almadan gelen Alves'in, 1 Ocak'tan itibaren oynayabileceği ve sözleşmesinin 1 yıl uzatma opsiyonuyla sezon sonunda sona ereceği açıklandı.

"RÜYA HENÜZ BİTMEDİ"

Tecrübeli futbolcu, Barcelonalı taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, "Eğer hatırlarsanız burada en son kez mikrofonu elime aldığımda, bu rüyanın ne kadar süreceğini bilmediğimi söylemiştim. Rüya henüz bitmedi, bu yüzden tekrar buradayım." dedi.

Diğer yandan Alves, Barça TV'ye verdiği röportajda, "Kariyerimin en büyük ve en özel mücadelesi. Birçok kişi bunu bir felaket gibi düşünüyor ama sakin olsunlar, ben sahada konuşurum. İnsanlar benimle ilgili şüphe duyduklarında ben daha da kendimi güçlü hissediyorum." şeklinde konuştu.

"BARCELONA'YA HİÇ PARA ALMADAN GELDİM"

Barcelona'ya hiçbir para almadan geldiğini, zor dönemden geçen takıma yardım etmek istediğini vurgulayan Alves, "Geçmişte de zor günler oldu. Birlik olarak bunu atlattık. Şimdi iyi bir enerjiye konsantre olma zamanı. Kulübün olması gereken yere gelmesi için ben böyle yapacağım. Bu bir takım işi." ifadelerini kullandı.

Andres İniesta ve Hristo Stoichkov'a atfen "8" numaralı formayı seçtiğini anlatan Alves, Barcelona'da iyi işler yaparak Brezilya Milli Takımı ile 2022 Dünya Şampiyonası'na gitmek istediğini söyledi.

Dani Alves kimdir?

Dani Alves 6 Mayıs 1983 tarihinde Juazeiro, Brezilya'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Bahia altyapısında başlayan Alves, ilk profesyonel sözleşmesini de 2001 senesinde aynı kulüple imzaladı.

2001-02 sezonunda forma giydiği Bahia'da 25 maça çıkan Alves 2 gol attı.

2002 senesinde, altı sezon formasını giyeceği Sevilla'ya transfer oldu. Burada altı sezon boyunca toplam 175 maça çıktı. Defans oyuncusu olduğu için fazla gol şansı bulamayan Alves, Sevilla'da forma şansı bulduğu maçlarda toplam 11 gol attı.

2008 senesinde, göz yaşları dökerek Sevilla'dan ayrılacağını açıklayan Alves, 32 Milyon € karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giyen Alves, 2016 senesinde Juventus'a transfer oluncaya dek toplam 247 forma şansı bulduğu maçlarda defans oyuncusu olmasına rağmen 14 gol bulabildi.

Bir sezon Juventus'ta oynadı ve 2017 senesinde Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Halen Paris Saint-Germain'de forma giyen Alves, 2006 senesinden bu yana Brezilya A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.