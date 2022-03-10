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Barcelona - Galatasaray maçını donmadan canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'ya konuk oluyor. Birçok futbol severe bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

28 Dakika Önce
2022-03-10 13:27:12
Barcelona - Galatasaray maçını donmadan canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'ya konuk oluyor. Birçok futbol severe bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak.

Barcelona - Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Barcelona - Galatasaray maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

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