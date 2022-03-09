Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Galatasaray maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?