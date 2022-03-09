DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü yükselişle tamamladı
Erdoğan: Enerjide iş birliğine hazırız
Kocaeli kar tatili var mı? 10-11 Mart Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması | Kocaeli 14 Mart'a kadar okullar tatil mi?
İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Ayçiçek yağı yüklü gemi yolda
Bayburt'ta okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Bayburt kar tatili açıklaması
Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil?
Başkent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
6 ilde okullar tatil edildi
İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkması yasak mı? 10 Mart-11 Mart hususi otomobiller trafikte yasak mı?
Tüketiciyi Koruma Teklifi kabul edildi; ayrıntılar belli oldu
Baba 4. bölüm tek parça izle | Show Tv Baba dizisi son bölüm full HD izle
Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi
Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti
Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

TIMETURK / SPOR / Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Galatasaray maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-09 17:42:45
Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Galatasaray maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak.

Barcelona - Galatasaray maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Barcelona - Galatasaray maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş