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Barcelona Dinamo Kiev'i 1-0, Salzburg Wolfsburg'u 3-1 yendi
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TIMETURK / SPOR / Barcelona Dinamo Kiev'i 1-0, Salzburg Wolfsburg'u 3-1 yendi

Barcelona Dinamo Kiev'i 1-0, Salzburg Wolfsburg'u 3-1 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasına iki maçla devam edildi.

1 Saat Önce
2021-10-20 23:04:41
Barcelona Dinamo Kiev'i 1-0, Salzburg Wolfsburg'u 3-1 yendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında TSİ 19.45'te oynanan Barcelona-Dinamo Kiev ve Salzburg-Wolfsburg maçları sona erdi.

E Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 36. dakikada Gerard Pique'nin attığı golle 1-0 yendi. Barcelona'nın ilk galibiyetini aldığı grupta Dinamo Kiev'in bir puanı bulunuyor.

Pique, 16 gole ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nin en skorer savunma oyuncusu Brezilyalı Roberto Carlos'u yakaladı.

G Grubu'nda ise Avusturya ekibi Salzburg, evinde Almanya'nın Wolfsburg takımını 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Karim Adeyemi, 65 ve 77. dakikalarda Noah Okafor kaydetti. Wolfsburg'un tek golü, 15. dakikada Lukas Nmecha'dan geldi. Bu sonuçla Salzburg 7 puana yükseldi, Wolfsburg ise 2 puanda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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