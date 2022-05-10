Barcelona - Celta Vigo maçını canlı izle! La Liga

İspanya La Liga'nın 36.hafta maçında Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Celta Vigo'yu konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Celta Vigo maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?