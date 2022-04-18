Barcelona - Cadiz maçını canlı izle! La Liga

İspanya La Liga'nn 32.hafta kapanış maçında Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Cadiz'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Cadiz maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?