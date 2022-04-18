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TIMETURK / SPOR / Barcelona - Cadiz maçını canlı izle! La Liga

Barcelona - Cadiz maçını canlı izle! La Liga

İspanya La Liga'nn 32.hafta kapanış maçında Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Cadiz'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Cadiz maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

30 Dakika Önce
2022-04-18 21:06:23
Barcelona - Cadiz maçını canlı izle! La Liga

İspanya La Liga'nn 32.hafta kapanış maçında Barcelona kendi saha ve seyircisi önünde Cadiz'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Barcelona - Cadiz maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Barcelona - Cadiz maçı hangi gün ve saatte?

La Liga'nın 32.haftasında Barcelona - Cadiz karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Barcelona - Cadiz maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Barcelona - Cadiz maçı Spor Smart ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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