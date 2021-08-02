Baran Yılmaz, 'Maçlar yüzde 25 seyirci kapasitesi ile oynanabilir' dedi

KFC Uerdingen Krefeld takımında yer alan genç Futbolcu Baran Yılmaz pandemi araştırma yapmamı engelledi” diyerek maçların kısıtlı seyirci kapasitesi ile oynanabileceğini belirtti.

Tüm dünyayı yeniden güçlü bir biçimde etkisi altına alan koronavirüs pandemisi birçok alanda olduğu gibi futbol alanında da büyük hasar bıraktı. 1 senedir seyircisiz olarak devam eden Türk futboluna ilgi her geçen gün azalırken genç edebiyatçı Baran Yılmaz maçların kısıtlı seyirci kapasitesi ile oynanabileceğini dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu.

“AVRUPA'DA ÖRNEKLERİ VAR”

KFC Uerdingen Krefeld takımında yer alan yeteneği ile ilgi gören genç Sporcu. Avrupa'da örnekleri olduğu gibi ligimizde de futbol maçları yüzde 25 seyirci kapasitesi ile oynanabilir. Statlarda alınacak gerekli önlemler ile bu sağlanabilir.” İfadelerini kullandı.

“SOKAKTA HAYAT DEVAM EDİYOR”

Seyircisiz geçen her haftanın Türk insanını spordan biraz daha uzaklaştırdığını vurgulayan Baran Yılmaz “Seyirci kısıtlaması ile bulaş riski en aza inecektir. Zaten sokakta hayat devam ediyor. Futbol kulüplerinin maddi kaybı da göz önüne alındığında sınırlı seyirci kısıtlamasının hayata geçmesinin aciliyeti ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.