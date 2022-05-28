Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 1.Lig

TFF 1.Lig'de yarı final rövanş maçında Bandırmaspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul ekibi Eyüpspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?