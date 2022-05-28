Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 1.Lig
TFF 1.Lig'de yarı final rövanş maçında Bandırmaspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul ekibi Eyüpspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-05-28 23:33:02
TFF 1.Lig'de yarı final rövanş maçında Bandırmaspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul ekibi Eyüpspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Play off yarı final rövanş maçında Bandırmaspor - Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 29 Mayıs Pazar günü saat 15:30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Bandırmaspor - Eyüpspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
TFF 1.Lig'de play off yarı final heyecanı ile devam ediyor. Bandırmaspor - Eyüpspor final biletini kazanmak için karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
YORUMLAR (0)