Bandırmaspor - Denizlispor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig'in 20.haftasında Bandırmaspor kendi saha ve seyircisi önünde Denizlispor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek bu mücadele şifresiz nasıl izlenebilir?