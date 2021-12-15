Bandırmaspor, Balıkesirspor'u 3-0 yendi

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bandırmaspor 3-0 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'de hafta içi mesaisinde günün ilk maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı Bandırmaspor 3-0 kazanarak ligde zirve yolunda önemli bir 3 puan aldı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Levent Ayçiçek ile öne geçen Bandırmaspor 85. dakikada Burak Süleyman ile farkı ikiye çıkardı. Maçın skorunu uzatma dakikalarında Kerim Avcı ilan etti ve ev sahibi ekip mücadeleden 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Bandırma ekibi, lig sonuncusu Balıkesirspor karşısında kazanarak kötü gidişata dur dedi ve puanını 28 yaparak ligde 4. sıraya kadar yükseldi.

Bu sezon yalnızca 2 galibiyet alabilen ve ligin dibine demir atan Balıkesirspor ise bu mağlubiyetle 7 puanda kaldı ve 19 sırada kaldı.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 83 Burak Süleyman), Manaj, Kerim Avcı, Okan Alkan, Akabueze (Dk. 63 Doğan Can Davas), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 70 Pucko)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 70 Hüseyin Karabey), Doğa İşeri (Dk. 60 Andaç Güleryüz - Dk. 83 Abdülkadir Özgen), Anıl Taşdemir (Dk. 60 Birol Parlak), Kore, Otoo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 60 Oğuz Han Aynaoğlu), Cumali Bişi

Goller: Dk. 48 Levent Ayçiçek, Dk. 85 Burak Süleyman, Dk. 90 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 41 Kore, Dk. 46 Batuhan İşçiler, Dk. 73 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 68 Mulumba, Dk. 89 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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