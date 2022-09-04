Balıkesirspor - Diyarbekirspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 2.hafta maçında Balıkesirspor kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Balıkesirspor - Diyarbekirspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Balıkesirspor - Diyarbekirspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?