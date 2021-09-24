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TIMETURK / SPOR / Bakan Kasapoğlu, milli okçuları tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, milli okçuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazanan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı'nı tebrik etti.

33 Dakika Önce
2021-09-24 21:23:19
Bakan Kasapoğlu, milli okçuları tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Amerika Birleşik Devletleri'nin Yankton kentinde düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda üçüncü olan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı'nı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız, Tokyo 2020 Olimpiyatlarında elde ettikleri başarının ardından Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda kazandıkları bronz madalya ile bizleri yine gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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