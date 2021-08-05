DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Piyasada ağustos ayı kırılma noktası mı?
'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'

TIMETURK / SPOR / Bakan Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü

Bakan Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında Japonya'da bulunan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo'daki Kabine Ofisi binasında Bakan Marukawa ile bir araya geldi.

8 Saat Önce
2021-08-05 13:13:24
Bakan Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo ile görüştü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında Japonya'da bulunan Bakan Kasapoğlu, Tokyo'daki Kabine Ofisi binasında Bakan Marukawa ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, ikili görüşmenin basına açık kısmındaki açıklamasında, dünyanın zor bir dönemden geçtiği aşamada Japonya'nın Tokyo 2020'ye ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Türk kafilesi adına ev sahibi Japonya'ya içten teşekkürlerini sunan Kasapoğlu, "Turnuvayı bugüne kadar getirdiğiniz gibi en güzel şekilde tamamlamanızı temenni ediyorum." dedi.

Türk-Japon ilişkilerini "köklü ve samimi" olarak niteleyen Kasapoğlu, bu dostluğu yarınlara daha güçlü şekilde taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Kasapoğlu, "22 Temmuz'dan beri buradayım. Ülkelere bakıldığında belki de en uzun kalan bakan benimdir. İzlenimlerime göre, süreci başarılı bir şekilde yönetiyorsunuz." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, olimpiyat sürecinde Japonya'nın tecrübeleri dahil, her alanda ikili iş birliklerini artırmak istediklerini kaydetti.

Okçuluk madalyası

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa da Türkiye'nin okçulukta kazandığı altın madalya dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirerek "Okçuluktaki altın madalyanızın, dostluğumuzun güzel bir nişanesi olarak tarihte yerini alacağını düşünüyorum." dedi.

Görüşme odasının duvarında asılı posterlere işaret eden Marukawa, Türkiye posterini, olimpiyatlardaki ev sahibi kentlerden Honjo Belediyesinin hazırladığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş