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Bakan Kasapoğlu açıkladı: THY Avrupa Ligi finali şifresiz yayımlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının şifresiz yayımlanacağını duyurdu.

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30.05.2021 16:58:41
Bakan Kasapoğlu açıkladı: THY Avrupa Ligi finali şifresiz yayımlanacak

Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Basketbol severlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes'in final maçı beIN Sports Haber'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar AnadoluEfes." ifadelerine yer verdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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