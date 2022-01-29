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Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef maç sonucu
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TIMETURK / SPOR / Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef maç sonucu

Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef maç sonucu

Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef maçı basketbolseverlerin yakından takip ettiği ve sonucunu merakla beklediği karşılaşmalardan birisi.

14 Dakika Önce
2022-01-29 20:14:27
Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef maç sonucu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçeşehir Koleji kendi evinde Galatasaray Nef'i ağırladı.

Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef maçı basketbolseverlerin yakından takip ettiği ve sonucunu merakla beklediği karşılaşmalardan birisi.

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 94-88'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Maçın ilk periyodundan itibaren oyunun sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, ilk periyotu 30-21, devreyi 51-46, üçüncü periyodu da 75-67 önde bitirdi.

Türkiye Basketbol liginin durumuna baktığımızda ise Galatasaray 3. sırada bulunuyor.
Bahçeşehir ise 8. sırada bulunuyor.
Basketbol liginde lider Fenerbahçe.

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