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Bahçeli'den şampiyon Beşiktaş'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ı kutladı.

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Google News - Timeturk
16.05.2021 11:11:01
Bahçeli'den şampiyon Beşiktaş'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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