Bahçeli'den şampiyon Beşiktaş'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ı kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.