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TIMETURK / SPOR / Bahattin Sofuoğlu, İtalya'daki ikinci yarışı da kazandı

Bahattin Sofuoğlu, İtalya'daki ikinci yarışı da kazandı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayağındaki ikinci yarışta birinci oldu.

1 Saat Önce
2021-08-29 17:26:38
Bahattin Sofuoğlu, İtalya'daki ikinci yarışı da kazandı

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Supersport 300 sınıfında mücadele eden Bahattin, dün yapılan ilk yarışta olduğu gibi bugün de podyumun zirvesine çıktı.

Bahattin, Mugello Pisti'nde düzenlenen 11 turluk mücadeleyi, İtalyan Matteo Vannucci'nin önünde ilk sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanındaki puanını 160'a yükselten Bahattin, Vannucci'nin (206) arkasında 2. sırada yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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