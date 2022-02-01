DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Uzman Öğretmenlik, Başöğretmenlik için kaç saatlik eğitim programı olacak?
Fenerbahçe'ye sürpriz sportif direktör: Antero Henrique
The Walking Dead oyuncusu aracında ölü bulundu
Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek!
Öğrencilerde Sınav Kaygısı, Tükenmişlik Hissi ve Çözüm Önerileri
Akaryakıta çifte zam
Türk üniversitelerinin dünya ligindeki yeri açıklandı
Öğretmenlerin Ocak Ayı Ek Ders Ödemesi Gecikebilir!
Blinken-Lavrov görüşmesi; “Askerler geri çekilmeli”
Bakan Akar ve Org. Hasanov’dan ortak açıklama
Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'da
Putin: 'Hazır değilim...'
Türkiye’nin En Büyük Psikoloji Zirvesi
ANALİZ: “Ukrayna, Rusya ve Avrupa savaş istemiyor”; ABD neyin peşinde?
Lübnan Başbakanı Mikati: Her zaman yanımızda yer aldınız

TIMETURK / SPOR / Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'da

Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'da

Fransız golcü, 'Türkiye'ye ve Galatasaray'a döndüğüm için çok mutluyum.' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-01 20:39:56
Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılar için İstanbul'a geldi.

Galatasaray formasını 2017-2018 sezonunda da giyen ve sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk ve gol krallığı sevinci yaşayan Gomis, Fransa'dan gelen özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

36 yaşındaki golcü oyuncuyu havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Gomis, sarı-kırmızılı ekibe dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisi için özel bir gün olduğunu belirten Fransız golcü, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ve Galatasaray'a döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray'ı çok özledim. Evime döndüğüm için çok mutluyum. 2,5 yıldır Galatasaray forması giymemiştim ama taraftarların gerçek sevgisini, desteğini her zaman hissettim. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisindeyim. Yarından itibaren takım arkadaşlarımla birlikte çok sıkı çalışmaya başlayacağım. Maç maç düşüneceğiz ve inşallah önümüzdeki yıl ligde şampiyon olmak için çalışacağız."

Gomis, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Gomis'in Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş