Bafetimbi Gomis Galatasaray'a dönüyor mu? Gomis Galatarasay'a ne katacak?

Bafetimbi Gomis kimdir? Gomis Sarı Kırmızılı takıma geri mi dönecek? İ

2017/18'de Galatasaray'da forma giyen ve 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaştığı sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri Patrick Mendy, Al Hilal'den ayrılan Gomis ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açık kapı mı bıraktı?

Fanatik'in haberine göre; Fransız yıldızın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu vurgulayan Mendy, ''Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak.'' dedi.

Taraftar istiyor mu?

2017/18 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Gomis, Süper Lig 'de çıktığı 33 maçta 29 kez fileleri havalandırdı.

Bu son dakika gelişmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Galatasaraylı taraftarlar Twitter'da '#BackToGalatasarayBafe' hashtagi başlattı ve golcü oyuncuya geri dönmesi için çağrıda bulundular.

Galatasaray'da başarılı bir dönem

Temmuz 2017'de Galatasaray'ın Swansea'den 2.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Gomis, Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği 1 sezonda attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. 33 maçta 29 gol atan ve rakip savunmaların korkulu rüyası olan yıldız isim, kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerin başında gelmişti.

Gomis, Sarı Kırmızılı ekibin şampiyon tamamladığı sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Nasıl bir performans sergiledi?

Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2018'de Al Hilal'e giden Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. 36 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili yayıncı kuruluşa konuşmuş ve ''Galatasaray'ı çok seviyorum ancak bu ilgiyi ve sevgiyi ayrılırken Galatasaraylı yöneticiler tarafından hissedemedim.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

Bafétimbi Fredius Gomiskimdir?

6 Ağustos 1985 doğumlu. La Seyne-sur-Mer, Senegal asıllı Fransız millî futbolcu.



Gomis, profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında 19 yaşında iken Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden olan Saint-Étienne'de başladı. Gomis, Saint-Étienne ile 1 sezonu tamamladıktan sonra Saint-Étienne tarafından Gomis'in tecrübe kazanması için başka bir Ligue 1 ekiplerinden olan Troyes'ye yarım sezonluğuna kiralandı. Gomis, Troyes'de kiralık olarak oynadığı süreçte çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti. Gomis, Saint-Étienne'ye döndükten sonra 3,5 sezon daha oynadı. Gomis, Saint-Étienne'de bulunduğu 4,5 sezon boyunca çıktığı 142 maçta 40 gol kaydetti ve bu başarısı Fransa'nın büyük takımlarını vede birçok başka Avrupa takımlarının dikkatini çekti.Gomis, Saint-Étienne'den 2009 yılında ayrılarak Lyon ile anlaşma imzaladı. Gomis, Lyon forması ile 2009 yılından bu yana çıktığı 178 lig maçında 65 gole imza attı.

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