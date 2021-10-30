Bacak kaslarını geliştirmek için 10 sebep

Bacak antrenmanı çoğu insan tarafından pek sevilmese de bacakları çalıştırmanın aslında birden fazla faydası bulunuyor.

Vücudumuzdaki her kas gibi bacak bölgemizin de antrenmana ve egzersize ihtiyacı var. Antrenman için pek sevilmeyen bir bölge olan bacakları çalıştırmanın aslında birden fazla faydası bulunuyor. Bacak egzersizleri sadece kaslarımızı çalıştırmakla kalmıyor, farklı eklemlerimize de faydalı katkıları oluyor.

Galerimizin sonunda üst vücut kaslarını çalıştırmanın dışında bacak kaslarımızın da neden çalıştırılması gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Bacaklarımızın vücudumuzun alt kısmını tamamen kapladığını ve atlanılmaması gereken bir kas grubu olduğunu unutmayalım. Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın

1. TESTOSTERON SALGILATIR

Daha bir fit görünüm ve güçlü kaslar için olmaza olmazımız olan testosterone hormonu, vücudumuzdaki en büyük kas grubu olan bacaklarımızı çalıştırdığımızda vücudumuzda maksimum düzeyde salgılanır.

2. KASLARINIZI GÜÇLENDİRİR

Diğer kas grupları gibi bacak kaslarımızın da güçlü olması vücut sağlığı ve dengesi açısından oldukça önemli.

3. DİĞER KAS GRUPLARININ GÜÇLENMESİNİ DE HIZLANDIRIR

Bacak çalıştığınızda aslında sadece bacak çalışmış olmuyorsunuz. Bazı egzersizlerde bacak çalışırken aynı anda başka kas gruplarınız da çalışmış oluyor. Bu sayede diğer kaslarınızı da güçleniyor. Ayrıca bacak kaslarınızın gelişimi, diğer kas gruplarının da gelişimini hızlandıracaktır. Bu sayede bacaklarınız güçlenirken diğer kaslarınız da kuvvetlenecektir.

4. METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIR

Daha güçlü kaslar ve daha fit bir vücut, şüphesiz ki daha hızlı bir metabolizmayı da beraberine getirecektir. Bu durum sizin sağlıklı bir vücuda ulaşmanız için gereken süreyi de kısaltacaktır.

5. DAHA ESTETİK BİR GÖRÜNÜM

Üst vücudunuzun kaslı olması bir yana bu kaslı vücudu alt vücudunuzda da sağlayamazsanız, estetik bir görünüm elde edemezsiniz. Üst kısmınızın kaslı bir görünüme sahip olması ve alt vücudunuzun yağlı bir şekilde kalması görüntü olarak sizleri de rahatsız edecektir.

6. KİLO ALMANIZI VEYA VERMENİZİ HIZLANDIRIR

Kilo almak da vermek de istiyorsanız bacak egzersizlerini programınıza dahil etmelisiniz. Kilo verirken; sizlere daha fazla kalori yaktıracağından faydası olur. Kilo alırken; sizlere daha fazla kas lifini aktive ettirdiği için faydası olur.

7. POSTÜRÜNÜZÜ DÜZELTMENİZE YARDIMCI OLUR

Bacak çalıştığınızda diğer kas gruplarının da gelişimini artırdığını söylemiştik. Bu durum aynı zamanda dolaylı olarak sizin postürünüzü de düzeltir ve daha sağlıklı bir duruşa sahip olmanızı sağlar.

8. DENGENİZİ İYİLEŞTİRİR

Güçlü bacaklara sahip olmanız olarak vücut dengenizi pozitif anlamda etkileyecektir. Bu şekilde daha güçlü bir duruşunuz ve dengeniz olacaktır.

9. KARIN KASLARINIZI ÇALIŞTIRIR

Çoğu bacak hareketinde vücudumuzun karın ve bel çevresini kapsayan core bölgemiz de çalışır durumdadır. Böylelikle bacak bölgesini çalıştırmanız karın kaslarınız da güçlendirir ve core bölgenizin gelişimine fayda sağlar.

10. DİZ KAPAKLARI İÇİN KALKAN

Bacak çalışırken veya başka bir egzersiz sırasında dizlerimize yük biniyor. Kuvvetli ve hacimli bacak kaslarına sahipsek aynı zamanda dizlerimize binen yük de azalıyor. Bu sayede diz sakatlıklarına karşı bir kalkan da oluşturmuş oluyorsunuz.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.