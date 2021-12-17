Babası duyurdu! Burak Yılmaz'la ilgili sürpriz gelişme

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz ilgili bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Babası Fikret Yılmaz'dan oğlu ile ilgili son dakika transfer açıklaması geldi.

Sezon başında Fransa'nın Nice takımından teklif alan fakat Lille'de kalmayı tercih eden Burak Yılmaz, EURO 2020 öncesinde düzenlediği basın toplantısında birçok teklif aldığını doğrulamıştı. Milli golcünün babası Fikret Yılmaz, Radyospor'dan Özgür Sancar'a oğlu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'YE GELİP 200 GOLÜ GEÇMESİNİ İSTİYORUM'

Burak Yılmaz'ın Lille sonrası kariyeri hakkında da konuşan Fikret Yılmaz, "Burak şu anda Avrupa'da çok mutlu. Adanalıyız; tabii ki Adana takımları bizim için çok önemli. Avrupa'da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya gelip, burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum" dedi.

'SON MAÇTA ATAMADI AMA MÜKEMMEL OYNADI'

Lille'de forma giyen oğlu Burak Yılmaz'ın golle beslenen bir oyuncu olduğunu belirten Fikret Yılmaz; "Son maçta gol atamadı ama mükemmel oynadı. Hatta beni aradığında 'Oğlum gol atamadığın için üzülme, sen böyle oyna da gol atamasan da olur' dedim. Burak gol paslarıyla da ön plana çıkıyor. Lyon maçında net gol pası verdi ama gol çeviremediler." sözlerini kullandı.

'EN AZ 2 YIL DAHA OYNAR'

Burak Yılmaz'ın en az iki yıl daha futbol oynayabileceğini açıklayan Fikret Yılmaz "43 yaşında Avrupa'da futbol oynayan futbolcu var. Burak kendine iyi bakıyor. Ne kadar çok oynarsa oynasın diye düşünüyorum. Sonuna kadar gitmesini istiyorum. En az iki sene daha oynar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SEZON BAŞINDA NICE RESMİ TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Fikret Yılmaz sezon başında da Burak Yılmaz'ın transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Nice Teknik Direktörü Galtier'in Burak Yılmaz'ı transfer etmek istediğini ifade etmişti. Fikret Yılmaz, "Nice, Burak için resmi teklifte bulundu." demişti.

LILLE'DE 55 MAÇTA 23 GOL 9 ASİST

Lille ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Burak Yılmaz'ın sezon sonunda Türkiye'ye dönebileceği iddia ediliyor. Lille ile 55 resmi karşılaşmada forma giyen 36 yaşındaki golcü 23 gol atarken 9 kez gol pası verdi.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.