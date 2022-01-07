Aziz Yıldırım beraat mi etti? Aziz Yıldırım şike suçu mahkeme kararı

Aziz Yıldırım şike suçu mahkeme kararı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl aralık ayında kesinleşen ve Yargıtay tarafından aynı gün ilam edilen suçun kesinleşme şerhi yayınlandı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yayınlanan belgede, 'Temyizde Onama' kararı verildi. İşte Aziz Yıldırım son dakika mahkeme haberleri...

Aziz Yıldırım şike suçu mahkeme kararı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl aralık ayında kesinleşen ve Yargıtay tarafından aynı gün ilam edilen suçun kesinleşme şerhi yayınlandı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yayınlanan belgede, "Temyizde Onama" kararı verildi. İşte Aziz Yıldırım son dakika mahkeme haberleri...

Aziz Yıldırım beraat mi etti?

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticileri hakkında 3 Temmuz 2011'de şike davası açıldı. Yargıtay'da 27 Aralık 2021'de beraat kararının onamasının ardından dava hukuken kapanmıştı. Şimdi ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi, beraat kararı ile ilgili kesinleşmiş şerhi yayınladı.

Dolayısıyla bu belgeler ışığında Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun şike suçuna ilişkin aldığı beraat kararı kesinleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.