DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Pakdemirli’den ihracat rekoru açıklaması
TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in Hatay özel gösterimi gerçekleştirildi
Çin Devlet Başkanı Şi: 'Savaş kazanabilecek seçkin ordu kurmalıyız’
Kovid kalp krizini tetikler mi? Kan sulandırıcılar virüsten korur mu? İnfluenza ve Kovid salgınında kalp hastaları ne yapmalı?
Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem
Benzin ve Motorine ne kadar zam geldi?
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maç sonucu I Trabzonspor'un golünü kim attı? Trabzon'un puanı kaç oldu?
Kırım’ın işgali operasyonunu yöneten Rus korgeneral Kazakistan’da!
Aziz Yıldırım beraat mi etti? Aziz Yıldırım şike suçu mahkeme kararı
Zamlar sigara içenleri nasıl etkiledi? Pandemide sigara içme alışkanlığı azaldı mı? Sigaraya ne kadar harcanıyor?
Mahkum son bölüm izle | Mahkum dizisinin son bölümü neden yayınlanmadı?
Türkiye’nin ilk kripto sanat NFT sergisi düzenlendi
Özel Güvenlik Sınavı sonuçları | 95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 34 Filistinliyi yaraladı
Tarlada yeni dönem; insansız traktör geliyor

TIMETURK / SPOR / Aziz Yıldırım beraat mi etti? Aziz Yıldırım şike suçu mahkeme kararı

Aziz Yıldırım beraat mi etti? Aziz Yıldırım şike suçu mahkeme kararı

Aziz Yıldırım şike suçu mahkeme kararı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl aralık ayında kesinleşen ve Yargıtay tarafından aynı gün ilam edilen suçun kesinleşme şerhi yayınlandı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yayınlanan belgede, 'Temyizde Onama' kararı verildi. İşte Aziz Yıldırım son dakika mahkeme haberleri...

1 Saat Önce
2022-01-07 21:54:08
Aziz Yıldırım beraat mi etti? Aziz Yıldırım şike suçu mahkeme kararı

Aziz Yıldırım şike suçu mahkeme kararı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yıl aralık ayında kesinleşen ve Yargıtay tarafından aynı gün ilam edilen suçun kesinleşme şerhi yayınlandı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yayınlanan belgede, "Temyizde Onama" kararı verildi. İşte Aziz Yıldırım son dakika mahkeme haberleri...

Aziz Yıldırım beraat mi etti?

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticileri hakkında 3 Temmuz 2011'de şike davası açıldı. Yargıtay'da 27 Aralık 2021'de beraat kararının onamasının ardından dava hukuken kapanmıştı. Şimdi ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi, beraat kararı ile ilgili kesinleşmiş şerhi yayınladı.

Dolayısıyla bu belgeler ışığında Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun şike suçuna ilişkin aldığı beraat kararı kesinleşti.

aziz yıldırım beraat mı etti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş