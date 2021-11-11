Azerbaycan - Lüksemburg maçını donmadan, HD olarak canlı izle!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Azerbaycan kendi saha ve seyircisi önünde Lüksemburg'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde Azerbaycan kendi saha ve seyircisi önünde Lüksemburg'u misafir ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Azerbaycan kendi seyircisi önünde Lüksemburg'u ağırlıyor.

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Azerbaycan ile Lüksemburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - Lüksemburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZERBAYCAN - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Azerbaycan - Lüksemburg maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.