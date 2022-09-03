Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 3.Lig 2.Grup'ta ilk hafta maçında Ayvalıkgücü Belediyespor kendi saha ve taraftarı önünde İstanbul temsilcisi Bulvarspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor maçı canlı yayınlanacak mı?