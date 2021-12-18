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TIMETURK / SPOR / Aytemiz Alanya-Adanademirspor maçı kaç kaç bitti? Adanademirspor kaçıncı?

Aytemiz Alanya-Adanademirspor maçı kaç kaç bitti? Adanademirspor kaçıncı?

Adanademirspor kaçıncı? Aytemiz Alanşyaspor'un kaç puanı var ? Adanademirspor konuk olduğu Aytemiz Alanya'dan puan çıkardı. İşte Aytemiz Alanya-Adanademirspor maçının golleri....

1 Saat Önce
2021-12-18 22:49:52
Aytemiz Alanya-Adanademirspor maçı kaç kaç bitti? Adanademirspor kaçıncı?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor maçını, konuk ekip 3-1 kazandı.

Aytemiz Alanya-Adanademirspor maçının golleri

26. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün rakip ceza sahası sağından içeriye girerek yerden ortasını çıkardı. Vargas'ın gelişine gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
30. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Rakip alanda topla buluşan Novais'ın pasıyla topla buluşan Diedhiou, kaleciyi geçip topu filelere gönderdi: 1-1.

43. dakikada Adana Demrispor bir kez daha öne geçti. Vargas'ın soldan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Balotelli, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Aytemiz Alanya-Adanademirspor maçının ikinci yarısı ve 3. gol

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 2-1 önde tamamlandı.
51. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Balotelli'nin orta alanda uzun çıkardığı pasta topla buluşan Yunus Akgün, rakip ceza sahası çizgisi yakından topu içeriye bıraktı. Kaleyi karşıdan gören nokta topu kontrol eden Bjarnason'un köşeye gönderdiği şutta, top ağlarla buluştu: 1-3.

Adanademirspor kaçıncı?

Spor Toto Süper Ligde Adanademirspor'un 26 puanı var ve 7. sırada

Aytemiz Alanşyaspor kaçıncı?

Aytemiz Alanyaspor ligde 27 puan ile 6. sırada bulunuyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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