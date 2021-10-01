DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konya hava durumu
Turşu suyuna bal eklerseniz...
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
BM personellerini ülkeden kovan Etiyopya: Diğerlerine ders oldu
İşte sigarayı bıraktıran mucize kür
Tekirdağ TSO'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen personele soruşturma
Ebru Gündeş Ararsam Gelme şarkısının sözleri
Ebru Gündeş Ararsam Gelme şarkısının sözleri
Sivas namaz vakitleri
Erzurum namaz vakitleri
Türk kahvesini sodayla yapmayı denediniz mi?
'Mobbing' nedeniyle intihar ettiği öne sürülen polis hakkında açıklama
Medya ve reklamda yatırımın boyutu
Gebeler mutlaka kuşkonmaz çorbası içmeli!
RTÜK'ten kuşak programlarına ceza

TIMETURK / SPOR / Aykut Kocaman: İstifa ediyorum

Aykut Kocaman: İstifa ediyorum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı

2 Saat Önce
2021-10-01 22:43:59
Aykut Kocaman: İstifa ediyorum

Süper Lig 'de 8 maçta 6 mağlubiyet alan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman istifa edeceğini duyurdu.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, '8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı kontrol etmeye çalıştım. Gidişatta sorun yoksa, benim vereceğim kararlarda son ana kadar bunu hep tuttum. Ancak bugün ilk yarıdaki oyun ve bütün dalgalı davranış biçimi bir şeyleri değiştirme ihtimalinin imkansız demeyelim. Kendi adıma verilecek doğru karar bu' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN