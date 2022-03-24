Avustralya - Japonya maçını canlı izle! 2022 Dünya Kupası Asya Kıtası

2022 Dünya Kupası Asya Kıtası Elemelerinde Avustralya kendi evinde Japonya'yı konuk ediyor. Peki Avustralya - Japonya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?