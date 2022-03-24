Avustralya - Japonya maçını canlı izle! 2022 Dünya Kupası Asya Kıtası
2022 Dünya Kupası Asya Kıtası Elemelerinde Avustralya kendi evinde Japonya'yı konuk ediyor. Peki Avustralya - Japonya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-24 11:09:26
2022 Dünya Kupası Asya Kıtası Elemelerinde Avustralya kendi evinde Japonya'yı konuk ediyor. Peki Avustralya - Japonya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Avustralya - Japonya maçı bugün saat 12:15'de oynanacak.
Avustralya - Japonya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Avustralya - Japonya maçı Spor Smart ve Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .
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