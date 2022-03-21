Avrupa ve Rusya onları konuşuyor

Türk futbolcularının Avrupa'daki başarıları sürüyor. Genç futbolcu Ali Akman Hollanda'da gündem olmaya devam ederken, Yusuf Yazıcı da Rusya'daki başarısını attığı gollerle süslüyor.

Önce Yusuf Yazıcı ardından genç futbolcu Ali Akman... Rusya ve Avrupa onlarınların başarılarını konuşuyor...

Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'in formasını terleten genç Türk futbolcu Ali Akman, Eredivisie'de haftanın 11'ine seçilmeyi başardı. Bununla birlikte Ali Akman, ağlara gönderdiği 6. gol ile 26. haftanın bitiminde bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını sahip oldu.

ALİ AKMAN FIRTINASI

Eredivisie'de haftanın 11'ine seçilme başarısı gösteren Ali Akman Hollanda'da gündem oldu. Hollanda basını, başarılı performansıyla büyük yankı uyandıran Ali Akman için, "İzlemek eğlenceliydi, iyi bir oyuncu, top sürme ve o kep hareketiyle de iyi bir gol attı." ifadelerini kullandı.

Ali Akman maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kariyerim için gerçekten doğru bir seçim yaptım. Burada çok deneyim kazandım. Burada yalnız olmak kolay değil. Henüz 19 yaşındayım ve bu benim Avrupa'daki ilk sezonum. Taraftarlar, takım arkadaşlarım ve personeller ile iyi vakit geçiriyorum. Her gün ne kadar minnettar olabileceğimi anlıyorum." dedi.

Ali Akman, Hollanda günlerine ödülle başlamıştı. Genç oyuncu, performansıyla Ağustos ayında en iyi genç futbolcuya verilen "Johan Cruyff Yetenek Ödülü" kazanmıştı.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Ali Akman, NEC Nijmegen formasıyla son maçta deplasmanda Groningen'e 4-3 kaybetmelerine rağmen tarihe geçti. 19 yaşındaki genç forvet takımının ilk golünü atarak bu sezon ligdeki 6. golüne imza attı.

6. gol atmayı başaran Ali Akman, 26. haftanın bitiminde bu sayıya ulaşan en genç oyuncu olma unvanını elde etti.

ALİ AKMAN'IN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 26 resmî mücadelenin 16'sında ilk 11'de yer alan Ali Akman, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol atarak katkı sağladı.

RUSYA'DA DA YUSUF YAZICI RÜZGÂRI ESİYOR

Öte yandan geçtiğimiz sezon Lille'in elde ettiği şamiyonlukta Burak Yılmaz ile birlikte büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransa'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Jocelyn Gourvennec ile anlaşamayan Yusuf Yazıcı, Ocak transfer döneminde kiralık olarak CSKA Moskova'nın yolunu tuttu. Kariyerinde büyük düşüş yaşayan milli yıldız CSKA Moskova'da küllerinden doğdu.

Rusya Premier Lig'e hızlı bir giriş yapan Yusuf Yazıcı, 4 maçta 6 gole imza atarken Rusya Kupası'nda da 2 asiste imza atarak CSKA Moskova kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

Rus basını da Yusuf Yazıcı'nın performansını manşetlere taşıdı. Yusuf Yazıcı'nın Rusya Premier Lig tarihine geçtiği ifade edildi. Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 4 maçında da gol bulan ilk isim olurken daha önce bu rekor 2015'te Akhmat formasıyla ilk üç maçında gol atan Senegalli Ablai Mbenga'ya aitti.

Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki müthiş başlangıcı kalıcı transfer söylentilerini de artırdı. CSKA'nın Liille'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Yazıcı'nın bonservisini almayı planladığı aktarıldı. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili konuştu.

İşte Adem Cebeci'nin o açıklamaları;

"Yusuf inanılmaz bir insandır. Kendini iyi hissettiğinde yapabileceklerinin sınırı yok. İki gün önce bir röportajda hat-trick yaparsa mutlu olacağını söyledi ve yaptı. Bu başarı Yusuf için sadece bir başlangıç. Şimdi bir milli ara var ve ardından yeniden Rusya'ya dönecek."

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Cebeci, CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı için satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusunda henüz kesinleşen bire durumun olmadığını vurgulayan Adem Cebeci, oyuncunun CSKA Moskova'da mutlu olduğunu belirtti. Cebeci, "Kesinlikle Yusuf, CSKA'da kalmak istiyor. Bu kulübün bir parçası olmaktan çok mutlu. Şartlar oluşursa neden olmasın." ifadelerini kullandı.

Rus basını daha önce Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunun 12 milyon Euro olduğunu iddia etmişti. CSKA moskova'nın resmi transfer açıklamasında satın alma opsiyonuyla ilgili net bir rakam belirtilmezken, CSKA Moskova'nın 12 milyon Euro karşılığında Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alabileceği aktarıldı. Rusya'da rekor kıran bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı için son karar sezon sonunda verilecek. .