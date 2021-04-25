DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Emeklilere ikramiye müjdesi
Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Avrupa üçüncü Adem Asil: Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda barfiks aletinde bronz madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, 'Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım.' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.04.2021 19:17:03
Avrupa üçüncü Adem Asil: Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım

Avrupa üçüncülüğü elde eden milli sporcu yaptığı açıklamada, aldığı dereceden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şampiyonanın erkekler eleme müsabakalarında Avrupa kıtasından son boş kotayı elde ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazanan milli cimnastikçi, "Olimpiyat kotası da aldım. Bugün de barfiks aletinde bronz madalya kazandım. Çok mutluyum. Gerçekten olimpiyatlarda daha güçlü olacağım, daha madalyalar alacağım inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Adem Asil, barfiks aletinde 13.766 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 13.466 puan ile beşinci sırada yer aldı.

Organizasyonda 14.066 puanla Rus David Belyavskiy altın, 13.833 puanla Alman Andreas Toba ise gümüş madalya elde etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş