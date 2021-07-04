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Avrupa'nın dev kulüpleri Göztepe'nin genç yeteneği Efe Binici için geliyor!

Göztepe'nin genç yeteneği Efe Binici, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekemeye devam ediyor.

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04.07.2021 00:01:17
Avrupa'nın dev kulüpleri Göztepe'nin genç yeteneği Efe Binici için geliyor!

İzmir temsilcisi Göztepe'nin genç oyuncusu Efe Binici performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Scoutlar Efe için geliyor!

Göztepe'nin 20 yaşındaki genç yıldızı adından söz ettirmeye devam ediyor. Pazartesi günü Antalya'da oynanacak olan Trabzonspor U19 - Göztepe U19 yarı final maçını Milan, Club Brugge ve Brentford kulüplerinin scout ekiplerinin yakından takip edeceği belirtildi.

Öte yandan genç yıldız bu sezon akademi liginde 16 maçta 9 gol 3 asistle oynadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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