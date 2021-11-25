Avrupa'nın 8 dev kulübü Kerem Aktürkoğlu için geliyor!

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu bugünkü Marsilya maçını Avrupa'nın 8 dev kulübünün scout ekiplerinin takip edeceği belirtildi.

Sarı-Kırmızılıların Marsilya maçına Lyon, Lille, Roma, Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt, Atalanta ve Valencia scoutlarının akreditasyon yaptırdığı öğrenildi. Kerem'in göstereceği performans merak konusu.

8 kulüp yakın takibe alacak!

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; Fransa'dan Lille ve Lyon, Almanya'dan Stuttgart, Wolfsburg ve Frankfurt, İtalya'dan Roma ve Atalanta ile İspanya'dan Valencia'nın gözü Kerem'de olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.