Avrupa'nın 8 dev kulübü Kerem Aktürkoğlu için geliyor!
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu bugünkü Marsilya maçını Avrupa'nın 8 dev kulübünün scout ekiplerinin takip edeceği belirtildi.
2021-11-25 09:52:23
Sarı-Kırmızılıların Marsilya maçına Lyon, Lille, Roma, Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt, Atalanta ve Valencia scoutlarının akreditasyon yaptırdığı öğrenildi. Kerem'in göstereceği performans merak konusu.
8 kulüp yakın takibe alacak!
Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; Fransa'dan Lille ve Lyon, Almanya'dan Stuttgart, Wolfsburg ve Frankfurt, İtalya'dan Roma ve Atalanta ile İspanya'dan Valencia'nın gözü Kerem'de olacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)