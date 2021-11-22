Avrupa, Mesut Özil'i konuşuyor

Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.Oynanan zorlu karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Kanarya'nın ilk golünü atan Mesut Özil ise performansıyla büyüledi. Yıldız futbolcu Avrupa'da manşetlerde yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil için "Mesut ticari ilişkilerini bir kenara bırakıp artık sahaya odaklanmalı" açıklamasını yapmıştı. Mesut Özil, Galatasaray maçında adeta gemisini kurtaran kaptan oldu.

ÖZİL'DEN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Sarı Lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı derbide Fenerbahçe'nin eşitlik golünü kaydederken saha içindeki etkileyici performansıyla adından söz ettirdi. Mesut Özil, Fenerbahçe ataklarında başrol oynarken elde edilen galibiyette önemli rol oynadı.

AVRUPA, MESUT ÖZİL'İ KONUŞUYOR

Avrupa basını Mesut Özil'in Galatasaray derbisindeki performansını manşetlere taşıdı. Alman, İngiliz ve İspanyol basını dünyaca ünlü yıldıza övgüler yağdırdı. İşte Avrupa'daki Mesut Özil yansımaları...

BILD: DERBİDE ZAFER DOKUNUŞU! ÖZİL BİRDENBİRE F.BAHÇE'NİN EN İYİSİ

Alman Bild gazetesi Mesut Özil'in Galatasaray karşısında sergilediği futbolla birdenbire Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu olduğuna dikkat çekti. Gazete, Mesut Özil'in derbideki performansı için "Kaptan Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu'nun golüne hemen yanıt verdi. Fenerbahçe'nin şu anda en golcü oyuncusu konumunda" ifadelerini kullandı.

KICKER: DÖNÜM NOKTASINI MESUT ÖZİL BAŞLATTI

Almanya'da yayın yapan Kicker, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kırılma anı olarak Mesut Özil'in eşitlik golünü öne çıkardı. Kicker'da yer alan haberde "Fenerbahçe sezonun en önemli maçını kazandı. Kıtalararası derbide golünü atan Mesut Özil şahsına yönelik eleştirilere çok sert cevap verdi." ifadeleri yer aldı.

SPORT1: ÖZİL, ÇILGIN DERBİDE GOLÜNÜ ATTI

Almanya'da yayın yapan Sport1 sitesi Mesut Özil'in ateşli derbide takımını ayakta tuttuğunu ön plana çıkardı. Sport1 "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi konuk ekip için muhteşem sahnelerle sonuçlandı. Fatih Terim saha kenarında oldukça sinirliydi ve kırmızı kart gördü" sözlerini kullandı.

PLANETFOOTBALL: İSTANBUL DERBİSİNDE ÇOK ÖNEMLİ GOL

Londra merkezli Planet Football sitesi, Mesut Özil'in Galatasaray derbisinde kaydettiği golün hayati derece önem taşıdığını vurguladı. Mesut Özil'in ön plana çıkarıldığı haberin detayında "Mesut Özil, Ali Koç'un hakkında söylediklerini not almışa benziyor. Galatasaray için dramatik son." ifadeleri kullanıldı.

MARCA: ÖZİL DERBİDE HARİKA BİR GOL ATTI

İspanyol Marca gazetesi, Mesut Özil'in Galatasaray derbisinde maçın kahramanı olduğunu vurguladı. Gazete haberde "Dünyaca ünlü yıldız Türk klasiğinde belirleyici oldu. Uzatma dakikalarında gelen gol Fenerbahçe'yi derbi zaferine taşıdı." sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Galatasaray derbisinde golünü kaydeden Mesut Özil, Süper Lig'de attığı 4 golle Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumunda. Yıldız futbolcu UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında da takımının golünü kaydetmişti.

Kaynak: fotomac. com.tr

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