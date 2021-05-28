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Avrupa kulüplerinde hareketlilik; Conte ve Zidane'dan sonra Pirlo da gönderildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun görevine son verildi.

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Google News - Timeturk
28.05.2021 17:16:46
Avrupa kulüplerinde hareketlilik; Conte ve Zidane'dan sonra Pirlo da gönderildi

Siyah-beyazlı kulüp, Pirlo ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kulüp açıklamasında, "Teşekkürler Andrea. Birlikte geçirdiğimiz bu özel deneyim sonrası hepimizin ilk söylemesi gereken ifadeler bunlar olmalı." denildi.

Pirlo'nun dünya futbolunun simge isimlerinden biriyken Juventus'ta teknik direktörlük görevine geldiği belirtilirken, kononavirüs salgını döneminde kendi becerilerini bilerek cesaret gerektiren bir işe kalkıştığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca, başarılı geçeceğine inandıkları gelecek kariyerinde Andrea Pirlo'ya şans diledi.

42 yaşındaki Pirlo, 2020-2021 sezonu başında Juventus'ta görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri'nin yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

İtalyan spor basınında çıkan haberlere göre, Juventus'un teknik direktörlüğe iki sezon aradan sonra yeniden Massimiliano Allegri'yi göreve getirildi.

Conte ve Zidane da ayrıldı

Avrupa'nın dev kulüplerinde teknik direktör değişimleri sürüyor. Önceki gün Inter'i şampiyon yapan Antonio Conte ve Real Madrid'in Franszı hocası Zinedine Zidane da görevinden ayrılmıştı.

Öte yandan İtalyan devi Juventus'ta Portekizli yıldız Christiano Ronaldo'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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