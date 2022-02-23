Atletico Madrid - Manchester United maçını canlı izle! EXXEN

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?