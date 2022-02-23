Atletico Madrid - Manchester United maçını canlı izle! EXXEN
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-23 21:05:55
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz devi Manchester United'ı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Atletico Madrid - Manchester United maçı hangi gün ve saatte?
Atletico Madrid - Manchester United maçı 23 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak.
Atletico Madrid - Manchester United maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Atletico Madrid - Manchester United maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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