Atletico Madrid - Manchester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz devi Manchester City'i konuk edioyor. Birçok futbol sever bu nefesleri kesecek olan mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Atletico Madrid - Manchester City rövanş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?