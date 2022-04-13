Atletico Madrid - Manchester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz devi Manchester City'i konuk edioyor. Birçok futbol sever bu nefesleri kesecek olan mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Atletico Madrid - Manchester City rövanş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-04-13 20:40:29
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz devi Manchester City'i konuk edioyor. Birçok futbol sever bu nefesleri kesecek olan mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Atletico Madrid - Manchester City rövanş maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Atletico Madrid - Manchester City maçı hangi gün ve saatte?
Atletico Madrid - Manchester City şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka 13 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.
Atletico Madrid - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Atletico Madrid - Manchester City 1-0'ın rövaşında İspanya'da karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .
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