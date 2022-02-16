Atletico Madrid - Levante maçını canlı izle! Canlı
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Levante'yi ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi kanalda yayınlanacak?
2022-02-16 20:12:47
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Levante'yi ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi kanalda yayınlanacak?
Atletico Madrid - Levante maçı hangi gün ve saatte?
Atletico Madrid - Levante maçı 16 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'da oynanacak.
Atletico Madrid - Levante maçı hangi kanalda?
Atletico Madrid - Levante maçı Nesine.com, Sport Smart ve S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak. .
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