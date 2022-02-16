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TIMETURK / SPOR / Atletico Madrid - Levante maçını canlı izle! Canlı

Atletico Madrid - Levante maçını canlı izle! Canlı

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Levante'yi ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi kanalda yayınlanacak?

54 Dakika Önce
2022-02-16 20:12:47
Atletico Madrid - Levante maçını canlı izle! Canlı

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Levante'yi ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi kanalda yayınlanacak?

Atletico Madrid - Levante maçı hangi gün ve saatte?

Atletico Madrid - Levante maçı 16 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'da oynanacak.

Atletico Madrid - Levante maçı hangi kanalda?

Atletico Madrid - Levante maçı Nesine.com, Sport Smart ve S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak. .

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