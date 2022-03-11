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TIMETURK / SPOR / Atletico Madrid - Cadiz maçını canlı izle! CANLI

Atletico Madrid - Cadiz maçını canlı izle! CANLI

İspanya La Liga'da 28.hafta maçında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Cadiz'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-11 20:58:01
Atletico Madrid - Cadiz maçını canlı izle! CANLI

İspanya La Liga'da 28.hafta maçında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Cadiz'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Atletico Madrid - Cadiz maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.

Atletico Madrid - Cadiz maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Cadiz maçı Nesine.com, S Sport Plus ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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