Atletico Madrid - Cadiz maçını canlı izle! CANLI
İspanya La Liga'da 28.hafta maçında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Cadiz'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-11 20:58:01
İspanya La Liga'da 28.hafta maçında Atletico Madrid kendi saha ve seyircisi önünde Cadiz'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Atletico Madrid - Cadiz maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.
Atletico Madrid - Cadiz maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Atletico Madrid - Cadiz maçı Nesine.com, S Sport Plus ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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