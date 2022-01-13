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TIMETURK / SPOR / Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı nasıl izlenir?

Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı nasıl izlenir?

İspanya'da Süper Kupa heyacanı devam ediyor. Yarı final maçında Atletico Madrid - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-01-13 21:15:31
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı nasıl izlenir?

İspanya'da Süper Kupa heyacanı devam ediyor. Yarı final maçında Atletico Madrid - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı bu akşam 22:00'da başlayacak.

Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı TiviBu Spor 2'den canlı olarak izlenebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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