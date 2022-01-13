Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı nasıl izlenir?
İspanya'da Süper Kupa heyacanı devam ediyor. Yarı final maçında Atletico Madrid - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-13 21:15:31
İspanya'da Süper Kupa heyacanı devam ediyor. Yarı final maçında Atletico Madrid - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı bu akşam 22:00'da başlayacak.
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı TiviBu Spor 2'den canlı olarak izlenebilecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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