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TIMETURK / SPOR / Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta oynayacak mı? Atiba Hutchinson Beşiktaş'tan ayrıldı mı ?

Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta oynayacak mı? Atiba Hutchinson Beşiktaş'tan ayrıldı mı ?

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, Atiba Hutcinson'un gelecek sezon takımda devam edip etmeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu. Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta oynayacak mı? Atiba Hutchinson Beşiktaş'tan ayrıldı mı ? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-01 19:08:18
Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta oynayacak mı? Atiba Hutchinson Beşiktaş'tan ayrıldı mı ?

Süperlig'de Beşiktaş, gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele etmek için Konyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor. Son olarak Süperlig'in 27. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, maçı 2-3'lük skor ile kazanmıştı. Beşiktaş'ta maç içerisinde en çok takdir toplayan oyuncu takım kaptanı Atiba Hutchinson olmuştu. Atiba'nın ilgi çeken performansı gelecek sezon takım kadrosunda olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Bu soruya ilişkin Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'den bir açıklama geldi.

Karaveli'den Hutchinson'a destek!

Sivasspor maçından sonra Atiba'ya övgü yağdıran Teknik Direktör Önder Karaveli'nin de deneyimli oyuncuya bu konuda tam destek verdiği ortaya çıktı. Karaveli'nin geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede Atiba'nın bir sezon daha oynamasını onayladığı belirlendi.

Önder Karaveli'nin, Beşiktaşlı taraftarların en çok sevdiği isimlerden olan Atiba Hutchinson'un özellikle özkaynak sistemindeki gençler tarafından örnek alındığının altını çizdiği kaydedildi. Beşiktaş'ta sembolleşen Atiba'nın tüm yönleriyle gerçek bir profesyonel olduğuna vurgu yapan siyah-beyazlı hocanın, “Özkaynak sistemimizdeki genç oyuncularımız Atiba'yı kendilerine örnek alıyorlar. Onun takımda olması gençler için de çok önemli. Yönetim uygun görürse Atiba'nın bir yıl daha oynaması çok faydalı olacaktır” ifadelerini kullandığı öğrenildi. .

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