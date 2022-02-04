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TIMETURK / SPOR / Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanan maçı kim kazandı?

Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanan maçı kim kazandı?

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 1-0 yenerek kupa dışında bıraktı.

2 Saat Önce
2022-02-04 08:46:48
Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanan maçı kim kazandı?

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde gülen takım dün gece belli oldu.

Athletic Bilbao sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 1-0 yenerek kupa dışında bıraktı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Athletic Bilbao'ya yarı finali getiren golü 89. dakikada Alex Berenguer attı.

Kupada son 16'larda Barcelona'yı eleyen Athletic Bilbao, çeyrek finalde de Real Madrid'i eleme başarısını gösterdi.

Athletic Bilbao 23 kez ile Kral Kupası'nı Barcelona'nın (31) ardından en çok kazanan 2. takım olarak biliniyor.

Kral Kupası'nın diğer yarı finalistleri Valencia, Rayo Vallecano ve Real Betis oldu. .

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