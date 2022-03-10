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Atalanta - Bayern Leverkusen maçı canlı nasıl izlenir? EXXEN CANLI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta kendi saha ve seyircisi önünde Bayern Leverkusen'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-03-10 21:46:20
Atalanta - Bayern Leverkusen maçı canlı nasıl izlenir? EXXEN CANLI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta kendi saha ve seyircisi önünde Bayern Leverkusen'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Atalanta - Bayern Leverkusen maçı bu gece 23.00'da oynanacak.

Atalanta - Bayern Leverkusen maçı canlı nasıl izlenir?

Atalanta - Bayern Leverkusen maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek. .

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