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Aston Villa-Manchester City maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / SPOR / Aston Villa-Manchester City maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Aston Villa-Manchester City maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de 14.hafta heyecanı ile devam ediyor. Aston Villa-Manchester City karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?

53 Dakika Önce
2021-12-01 21:56:58
Aston Villa-Manchester City maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de 14.hafta heyecanı ile devam ediyor. Aston Villa-Manchester City karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar... Türk Telekom Reklamı

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Aston Villa Manchester City maçının başlama düdüğü 23.15'da çalacak. Karşılaşma S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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