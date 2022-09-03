Aston Villa - Manchester City maçı canlı yayın! CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'de 6.hafta maçında Aston Villa kendi saha ve seyircisi önünde Manchester City'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Aston Villa - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-09-03 17:50:40
İngiltere Premier Lig'de 6.hafta maçında Aston Villa kendi saha ve seyircisi önünde Manchester City'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Aston Villa - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta?
Aston Villa - Manchester City Premier Lig'in 6.haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 19:30'da oynanacak.
Aston Villa - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Aston Villa - Manchester City maçı beIN Sports HD 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
YORUMLAR (0)