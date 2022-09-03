Aston Villa - Manchester City maçı canlı yayın! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de 6.hafta maçında Aston Villa kendi saha ve seyircisi önünde Manchester City'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Aston Villa - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?