Aston Villa - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 37.haftasının açılış maçında Liverpool, Aston Villa'ya konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?