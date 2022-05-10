Aston Villa - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 37.haftasının açılış maçında Liverpool, Aston Villa'ya konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-05-10 20:49:47
İngiltere Premier Lig'in 37.haftasının açılış maçında Liverpool, Aston Villa'ya konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'un maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Aston Villa - Liverpool İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında karşılaşıyor. Peki bu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Aston Villa - Liverpool maçı hangi gün ve saatte?
Aston Villa - Liverpool maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Aston Villa - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında Aston Villa kendi saha ve seyircisi önünde şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'u konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
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