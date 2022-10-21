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TIMETURK / SPOR / Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi

Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Steven Gerrard'ın görevine son verildi.

21 Saat Önce
2022-10-21 13:59:16
Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İngiliz teknik adama takıma katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bir sonraki kulübünde başarı dileklerinde bulunuldu.

Ligin 12. haftasında Fulham'a deplasmanda 3-0 yenilen ve bu sezon küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Aston Villa, 11 maç sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

Gerrard, 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Rangers ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. .

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